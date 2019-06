Ολυμπιακός: Έτοιμος για τη νέα σεζόν (photo)

Ξανά στα βάσανα οι παίκτες του Ολυμπιακού, που από τη Δευτέρα 9 Ιουνίου ξεκινούν τη δουλειά, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πειραιά θα περάσουν τα καθιερωμένα εργομετρικά τεστ, προκειμένου να τσεκάρει το προπονητικό σταφ την κατάστασή τους.

Με αφορμή την πρώτη συγκέντρωση, οι «ερυθρόλευκο» δημοσίευσαν σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Το συναίσθημα όταν ξεκινάει αύριο η νέα σεζόν! / That feeling when the next season starts tomorrow!#Olympiacos #next #season #waiting #PreSeason2019 pic.twitter.com/4uZvvwyW2o