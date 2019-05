Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Βαλμπουενά - Το «ερυθρόλευκο» καλωσόρισμα στον Γάλλο

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανήκει και τυπικά από σήμερα στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος άσος αφού πρώτα υπέγραψε το συμβόλαιο του και αποθέωθηκε από τον κόσμο που τον περίμενε στα γραφεία της ΠΑΕ, ανακοινωθηκε από τους «ερυθρόλευκους».

Λεπτομέρειες για το deal δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά πιθανότατα η συμφωνία πιθανότατα είναι για ένα χρόνο.

Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC! ?⚪#olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l