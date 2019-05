ΟΦΗ: Ανανέωσε ο Σωτηρίου

View this post on Instagram

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Σωτηρίου @sotiriou_dimitris για τα επόμενα δυο χρόνια. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτέλεσε έναν από τους βασικούς "πυλώνες" στην προσπάθεια της ομάδας μας για παραμονή στη Super League και η παραμονή του στον ΟΦΗ ως το καλοκαίρι του 2021 αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών του. #oficrete #oficretefc #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete