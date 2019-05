Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε την Φενέρ και... έρχεται ο Βαλμπουενά!

Ο Ματιέ Βαλμπουενά προβάρει τα... ερυθρόλευκα. Ο Γάλλος άσος αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και τους οπαδούς της με σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media και πλέον είναι όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό.

Ο Βαλμπουενά μετά από δύο σεζόν στην τουρκική ομάδα έγραψε τον επίλογο της παρουσίας του στη Φενέρ και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται στην Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί το μεγάλο «μπαμ» του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, όσα έγραψε:

«Το ταξίδι μου ως “Καναρίνι” έφτασε στο τέλος του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε άνθρωπο που είχα την ευκαιρία να συναντήσω σε αυτά τα δύο χρόνια. Προπονητές, συμπαίκτες, υπαλλήλους και φίλους που γνώρισα εδώ. Καθένας από εσάς με υποδέχτηκε τόσο ζεστά και έκανε τα πάντα για να κάνει τη διαμονή μου εδώ μοναδική. Είμαι ευγνώμων για το ενδιαφέρον και την ευγένεια που αντιμετώπισα καθημερινά στο Καντικόι.

Φυσικά, θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς της Φενέρ από όλο τον κόσμο. Από την άφιξή μου στο αεροδρόμιο μέχρι και σήμερα που έδειξαν ασταμάτητη υποστήριξη. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα ένιωθα το πάθος που διακρίνει αυτόν τον πολύ ξεχωριστό σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια δύο σεζόν, βίωσα όλα τα συναισθήματα, θετικά και αρνητικά. Από τη μάχη για τον τίτλο μέχρι τις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Αυτή η χρονιά δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αυτού του υπέροχου κλαμπ. Το ξέρουμε όλοι. Το γνωρίζω. Κάθε στιγμή, όμως, μπορούσα να νιώσω την αγάπη και την υποστήριξη χιλιάδων από εσάς. Χάρη στη θέρμη που δείξατε σε κάθε στιγμή, καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι η ομάδα θα μείνει εκεί που ανήκει.

Η εμπειρία μου στη Φενέρ δεν αφορά μόνο δύο ποδοσφαιρικές σεζόν. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, ήμουν μέλος μιας φανταστικής οικογένειας. Υιοθέτησα τις αξίες και πάντα έδινα ό,τι μπορούσα για να υπερασπιστώ τα χρώματά της. Για το μόνο που μετανιώνω είναι ότι δεν μπόρεσα να συνεισφέρω περισσότερα στην σπουδαία ιστορία της ομάδας, κερδίζοντας τους τίτλους που αξίζει.

Παρόλα αυτά, χάρη σε εσάς, η Φενέρ είναι μέρος της ιστορίας μου. Κάνατε κάθε και εντός έδρας παιχνίδι τόσο ξεχωριστό, πάντα μας σπρώχνατε υψηλότερα.

Θα είμαι ευγνώμων σε όλους σας για πάντα. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, σας ευχαριστώ που σταθήκατε στο πλάι μου κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, σας ευχαριστώ που με υποστηρίζετε πάντα. Δεν πικραίνομαι για το αντίο που θα σας πω. Δεν είναι αντίο. Χάρη σε εσάς η Κωνσταντινούπολη και η Φενέρ θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου.

Περισσότερο από ποτέ, είμαι υπερήφανος που φόρεσα αυτά τα χρώματα, τα χρώματά μας. Είμαι ευγνώμων σε αυτόν τον υπέροχο σύλλογο, τον πρόεδρό μας, τον προπονητή και τους συμπαίκτες μου. Χάρη στην υπερηφάνεια και την ασταμάτητη υποστήριξη από τους οπαδούς, πιστεύω ότι του χρόνου θα βρεθεί εκεί που αξίζει και θα είμαι χαρούμενος για αυτό.

Μην ξενχάτε: Για μένα, η Κωνσταντινούπολη θα είναι πάντα κίτρινη και μπλε».

