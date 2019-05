ΠΑΟΚ: Δεν ξέχασε τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία του Πόντου

View this post on Instagram

Ο πόνος ξαναζωντανεύει αν δεν δικαιωθεί. Η μνήμη πεθαίνει αν δεν τροφοδοτείται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αν δεν αναγνωστεί. Ο ΠΑΟΚ υπήρξε καταφύγιο και ελπίδα για τους Πόντιους της Βόρειας Ελλάδας. Θα συνεχίσει να είναι το όχημα της μνήμης, θα συνεχίσει να είναι το μαύρο του πένθους και το λευκό της ελπίδας και της Αναγέννησης! Ενώνουμε τη φωνή μας μέχρι να αναγνωριστεί παγκόσμια η Γενοκτονία των Ποντίων. Για να μη μένουν ανεξερεύνητες οι ανθρώπινες τραγωδίες, για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά ξεριζωμούς και δολοφονίες με βάση την εθνικότητα και την Πίστη. Δεν ξεχνούμε, δεν αφήνουμε τους 353.000 νεκρούς να ξεχαστούν! 1919-2019, 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων