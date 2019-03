ΠΑΟΚ για Βιεϊρίνια: «Για αυτό είναι ο ηγέτης μας»

Τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον Fans Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 25η αγωνιστική της Super League Σουρωτή.

Ήταν δεδομένο πως το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο. Ο Παναιτωλικός κλείστηκε στα πρώτα 54 λεπτά της αναμέτρησης και βρήκε ένα γκολ με πέναλτι κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Δικέφαλος βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν η ώρα να μιλήσει ο αρχηγός.

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια έχει αποδείξει πως είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα και βγαίνει μπροστά όταν τον χρειάζεται η ομάδα. Έτσι και στο Αγρίνιο ο #TheLeader ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση και την ανατροπή.

Στο 64′ πέτυχε ίσως το γκολ της χρονιάς με ένα απίθανο σουτ από 38 μέτρα απόσταση, ισοφάρισε, για να έρθει ο Μάτος τρία λεπτά αργότερα και να δώσει το τρίποντο στην ομάδα του.

Πέρα από το γκολ όμως, ο Βιεϊρίνια ήταν απολαυστικός σε όλο το 90λεπτο. Έτρεξε πολύ, πάλεψε για κάθε μπάλα, είχε αστείρευτο πάθος, με το οποίο συμπαρέσυρε και την υπόλοιπη ομάδα αλλά και καθαρό μυαλό στις κομβικές στιγμές της αναμέτρησης.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος σάρωσε και κατέκτησε το βραβείο με ένα ηγεμονικό 89% (!).