Μαρινάκης: «Να συνεχίσει ο Ολυμπιακός να κατακτά κορυφές»

Το μήνυμα του ηγέτη του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, για τα 94α γενέθλια του Συλλόγου μας: «Φτερά στα πόδια, καρδιά μεσ' στα στήθια πού δωσαν θριάμβους σαν παραμύθια...» Σε αυτούς τους στίχους του ιστορικού ύμνου του Συλλόγου μας περιγράφεται όλη η πορεία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Με την αθλητική υπεροχή και τη δύναμη της ψυχής που χαρακτηρίζει τον ΟΣΦΠ. Ο Σύνδεσμος και το σύμβολο για τους ανθρώπους του μόχθου και της εργατιάς, για τους νικητές της ζωής. Ο Σύνδεσμος και το σύμβολο μιας ομάδας που έμελλε να γίνει ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της Ελλάδας και ένας από τους σημαντικότερους σε όλο τον κόσμο. Τα χρώματα του πάθους και της καθαρότητας μαζί με τον ιερό δαφνοστεφανωμένο έφηβο από το 1925 μέχρι σήμερα μας ταξιδεύουν σε ένα μοναδικό παραμύθι μέσα από θριάμβους και νίκες. Ένα παραμύθι που έγινε Θρύλος, ζωντανός και ανίκητος. Να είστε βέβαιοι ότι θα δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις καθημερινά για να συνεχίσει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας να κατακτά κορυφές σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και να προσφέρει στην κοινωνία και στην πατρίδα. Χρόνια Πολλά στη μεγάλη μας αγάπη. ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Mr. Marinakis' message for Olympiacos' 94th birthday Anniversary: “Wings on the feet, a heart of courage that led to fairytale-like triumphs…” These are the very lyrics of our Club’s anthem summarizing the course of OLYMPIACOS CLUB OF FANS OF PIRAEUS course in time; Excellence in sports and a powerful spirit, the traits of OSFP. This is the Club and symbol for hard-working people, true winners in life. This is the Club and symbol of a team that was meant to become the largest athletic organization in Greece and one of the most important globally. This has been a journey that started back in 1925, painted in the colors of passion and purity, together with the solemn Laurel-crowned Adolescent, which turned to a unique tale of triumphs and victories. A tale that evolved into a real and unbeatable Legend. Rest assured that, daily, we shall give our everything, so that OLYMPIACOS keeps reaching the top in all sports, in Greece and abroad, and contributing to our society and our country. Happy birthday to our big love! LONG LIVE OLYMPIACOS