ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Με Αβραάμ Παπαδόπουλο στην Τούμπα - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή (photo)

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το μεγάλο ματς της 20ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα γνωστοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (9/2).

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε άναμεσα στους «εκλεκτούς» και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που αποκτήθηκε πρόσφατα, ενώ εκτός έμειναν οι Ομάρ, Σολδάνο.

Η αποστολή: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. ?⚪️⚽️#olympiacos #slgr #squadlist #legend pic.twitter.com/fvZ4olJvMe