ΟΦΗ: Προσέλαβε διευθυντή Recruiting από την Premier League!

Σε μια κίνηση που τον ανεβάζει επίπεδο προχώρησε ο ΟΦΗ, καθώς απέκτησε Διευθυντή Recruiting από την Premier League! Ο λόγος για στον Στιβ Κιν, ο οποίος έχει εργαστεί ως προπονητής και επικεφαλής ακαδημιών σε πολλούς αγγλικούς και όχι μόνο συλλόγους.

Ο ρόλος του 51χρονου Σκωτσέζου τεχνικού στον ΟΦΗ θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και η παρουσία του στον κρητικό σύλλογο αναμένεται να έχει πολλά οφέλη, λόγω της εμπειρίας του και των γνωριμιών του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την πρόσληψη του Steve Kean ως Διευθυντή Recruiting. Ο Steve Kean έχει εργαστεί ως προπονητής και επικεφαλής ακαδημιών στους συλλόγους, Reading FC, Fulham FC, Real Sociedad FC, Coventry City FC, Blaclkburn Rovers FC και Brunei DPMM FC.

OFI Crete FC announces that Steve Kean has been appointed as the club’s Director of Recruiting. Steve Kean has worked as coach and academies director at Reading FC, Fulham FC, Real Sociedad FC, Coventry City FC, Blaclkburn Rovers FC and Brunei DPMM FC».