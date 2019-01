Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα με την Λάρισα (photo)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Λάρισα.

Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε τους: Σα, Τοροσίδη, Μεριά, Μιράντα, Τσιμίκα, Γκιγιέρμε, Νάτχο, Ποντένσε, Φορτούνη, Μασούρα, Γκερέρο.

