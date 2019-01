Επίσημο: Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Αβραάμ Παπαδόπουλος! (photos)

Και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι πλέον ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» για να τους ενισχύσει και να κλείσει την καριέρα του σε γνώριμα λημέρια.

Ο διεθνής στόπερ αποτελεί την τελευταία - χρονικά - μεταγραφή των Πειραιωτών, οι οποίοι βάζουν στο ρόστερ τους έναν ακόμα πρώην «ερυθρόλευκο», όπως είχε γίνει και το καλοκαίρι με τον Βασίλη Τοροσίδη, με αποτέλεσμα να προσθέτουν μία ακόμα εξαιρετική επιλογή για τον Πέδρο Μαρτίνς στον χώρο της άμυνας.

Τελευταίος… σταθμός στην καριέρα του ήταν η Μπρίσμπεϊν Ρόαρπου, με την οποία έλυσε το συμβόλαιό του πριν από μερικές ώρες και το απόγευμα της Δευτέρας (28/1) έβαλε την υπογραφή του στην συμφωνία του με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον ανακοίνωσε μέσω των επίσημων λογαριασμών στα social media.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Αβραάμ! / Welcome back to Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #AvraamPapadopoulos #WelcomeAvraam pic.twitter.com/uylX8c9Skq