Ατρόμητος: «Έδεσε» τον Κιβρακίδη (photo)

View this post on Instagram

Ο αρχηγός μας για 4 ακόμα χρόνια στο Περιστέρι! Οι πρώτες δηλώσεις του Κυριάκου Κιβρακίδη: Το να πω ότι είμαι χαρούμενος που μένω στην ομάδα είναι λίγο, ενα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου δίνουν κάθε μέρα σε αυτή την οικογένεια στην οποία ανήκω, το μόνο που θέλω να πω είναι πως όσα χρόνια και αν κάτσω θα προσπαθώ για το καλύτερο για την ομάδα μου. Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον πρόεδρο μας τον κύριο Γιώργο Σπανό, τον κύριο Γιάννη Αγγελόπουλο και τον προπονητη μας κ. Νταμίρ Κάναντι που δεν έπαψαν στιγμή να πιστεύουν σε μένα. Και στον κόσμο μας που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά εμένα με την αγάπη τους ακόμα και στα δύσκολα.