ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση με... φάπες» για Σβιντέρσκι (video)

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη του προπόνηση και οι νέοι του συμπαίκτες τον καλωσόρισαν με... επικό τρόπο.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ στα social Media

Karol Swiderski is officially welcomed from his teammates #PAOK #PAOKfamily #transfers #TheFutureIsHere #SwiderskiIsHere #training pic.twitter.com/WuVWCAbaru