Ολυμπιακός: Τέλος ο Σεμπά, τον ανακοίνωσε η Αλ Σαμπάμπ (photo)

Στην Αλ Σαμπάμπ με κανονική μεταγραφή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σεμπά.

Ο 26χρονος εξτρέμ δεν ήταν στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνς και η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας κατέθεσε πρόταση στους «ερυθρόλευκους» για την αγορά του παίκτη.

Αυτή έγινε δεκτή και ο Σεμπά ανακοινώθηκε και τυπικά από την Αλ Σαμπάμπ για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

? Al Shabab has reached an agreement with Olympiacos's sebastião de freitas couto júnior (SEBA) for a three and a half years.#ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/G98DqzmEBU