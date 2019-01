Στην Αλ Ιτιχάντ ο Πρίγιοβιτς (photos & video)

Στην Αλ Ιτιχάντ θα συνεχίσει και επίσημα την καριέρα του, ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς!

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με ένα βίντεο, στην επίσημη σελίδα της στο Twitter, προανήγγειλε την μεταγραφή του Σέρβου επιθετικού και λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση για τον πρώην φορ του ΠΑΟΚ.

Να θυμίσουμε πως ο Πρίγιοβιτς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ιτιχάντ, μετά τη μυθική πρόταση που του κατέθεσε, καθώς θα λάβει για τα επόμενα 4,5 χρόνια 25 εκατ. ευρώ και επιπλέον μυθικά μπόνους επίτευξης στόχων και γκολ!

Παράλληλα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και αυτός την πώληση του Πρίγιοβιτς θα βάλει στα ταμεία του, το ποσό των 10 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο στο Σέρβου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ μέσω της εξαγοράς της ρήτρας αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή.

O Σέρβος επιθετικός έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, στα οποία μέτρησε 55 γκολ και οκτώ ασίστ σε 86 αγώνες, αποχωρεί από την ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

