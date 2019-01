Επίσημο: Στην Ίνγκολσταντ ο Μάβραϊ (photo)

Ο Μεργκίμ Μάβραϊ αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Άρη και ανακοινώθηκε σήμερα από την Ίνγκολσταντ που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Αλβανό ποδοσφαιρστή μέσω των social media, ενώ ο Μάρβαϊ ως παίκτης την Ίνγκολσταντ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις:

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ξεφύγουμε από την κατάσταση που είναι η ομάδα. Στην καριέρα μου, έχω εμπειρίες από παρόμοιες καταστάσεις και θέλω να φέρω την εμπειρία μου και τη νοοτροπία μου».

Mergim #Mavraj becomes a #Schanzer!

The experienced centre-back signed a contract until summer 2020. Welcome to the FCI family! pic.twitter.com/PFrx76Qioc