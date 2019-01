Ολυμπιακός: Και τυπικά στα «ερυθρόλευκα» ο Μασούρας! (vid)

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Πέμπτης ο Γιώργος Μασούρας, με τους «ερυθρολεύκους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τον Πανιώνιο.

Ο 25χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός είχε ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο με τους «κυανέρυθρους», μετρώντας 16 συμμετοχές, 7 γκολ και 1 ασίστ, ενώ ήδη έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες του προπονήσεις, υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς.

