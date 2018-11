MVP του ΠΑΟΚ ο Μπίσεσβαρ

Τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον κορυφαίο για το παιχνίδι του Κυπέλλου που έγινε με τον Εργοτέλη, μέσα από την σχετική ψηφοφορία στην επίσημη ιστοσελίδα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Εργοτέλη στο Παγκρήτιο για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον Εργοτέλη, έχοντας μία σύνθεση με πολλά νέα πρόσωπα. Μετά από ένα καλό ημίχρονο, που τον βρήκε να προηγείται με 0-1, στην επανάληψη δέχθηκε την ισοφάριση αλλά στα τελευταία λεπτά κατάφερε να πετύχει ένα ακόμα γκολ, να πάρει τους τρεις βαθμούς και να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης, στον δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου του Κυπελλούχου Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Εκ των κορυφαίων της ομάδας του Λουτσέσκου ήταν ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ . Ο Ολλανδός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με ένα υπέροχο γκολ, ενώ έβγαλε και την ασίστ στον Βέρνμπλουμ για την κεφαλιά του Σουηδού που έδωσε τη νίκη.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, ο Μπίσεσβαρ συγκέντρωσε το 53,18% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Πόντους Βέρνμπλουμ , ο οποίος βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τον ΠΑΟΚ και ανεβάζει στροφές παιχνίδι με παιχνίδι, ενώ τρίτος έμεινε ο Λέο Ζαμπά .