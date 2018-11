Αστέρας Τρίπολης: Ο Μουνάφο «έπιασε» τον Κουρμπέλη (photos)

View this post on Instagram

Ο Χουάν Μανουέλ Όρτα Μουνάφο έφτασε τις 103 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Super League Σουρωτή με τον Αστέρα Τρίπολης, και συγκατοικεί στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που έχει φύγει πριν από δύο χρόνια από την ομάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μουνάφο πήγε στην Τρίπολη το 2013 από τον Πανθρακικό. Κάνει δύο γεμάτες σεζόν και προετοιμασία την τρίτη, αλλά πριν ξεκινήσει η σεζόν, το 2015 πηγαίνει στον Πλατανιά όπου παίζει δύο χρόνια. Το καλοκαίρι του 2017 γύρισε στην Τρίπολη και συνεχίζει την πορεία του βασικός. Με τον Αργεντίνο μέσο στο δυναμικό του, ο Αστέρας έχει παίξει 110 αγώνες πρωταθλήματος και ο Μουνάφο έχει απουσιάσει μόνο από τους επτά. Το επόμενο παιχνίδι που θα αγωνιστεί θα τον φέρει στην κορυφή του πίνακα. Οι δέκα πρώτοι σε συμμετοχές για τον Αστέρα Τρίπολης 1. Κουρμπέλης Δημήτρης 103 2. Μουνάφο Χουάν 103 3. Ουσέρο Φερνάντο 100 4. Σανκαρέ Καλίφα 95 5. Ζησόπουλος Γιώργος 92 6. Ιγκλέσιας Ματίας 92 7. Μάσα Πάμπλο 88 8. Λαζαρίδης Νίκος Οδυσσέα 84 9. Λούι Μπράιαν 84 10. Τσαμπούρης Σάββας 83