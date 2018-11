Ολυμπιακός: Αποστολή με εκπλήξεις εν όψει Άρη

Την αποστολή του αυριανού αγώνα με τον Άρη στο «Βικελίδης» γνωστοποίησε ο Πέδρο Μάρτινς και οι επιλογές του είχαν αρκετές εκπλήξεις.

Για παράδειγμα όλοι θα περίμεναν πως ο Τουρέ θα επιστρέψει στην αποστολή όμως είναι ξανά εκτός πλάνων. Κόπηκαν επίσης οι Φετφατζίδης και Μιράντα.

Αντίθετα, ο Αχμέντ Χασάν είναι ετοιμοπόλεμος και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris FC.#olympiacos #slgr #ARIOLY #squadlist pic.twitter.com/2mDJLzAv0X