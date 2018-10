Ολυμπιακός: Ξεκουράζει Τουρέ, Τσιμίκα με Απόλλωνα

Το απόγευμα της Κυριακής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι της Δευτέρας (29/10, 19:30) με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τους «ερυθρόλευκους» μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων στη Super League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ζήτησε προσοχή και συγκέντρωση από τους παίκτες του κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν έχει ακόμα βαθμό στο πρωτάθλημα. Εκτός πλάνων του Πορτογάλου βρίσκονται οι τραυματίες Γκερέρο και Χασάν, οι Βρουσάι, Μασούρας, Πάρντο, Νικολάου, Ανδρούτσος που δεν υπολογίζονται, αλλά και οι Γιάγια Τουρέ, Κώστας Τσιμίκας και Γιασίν Μεριά, προκειμένου να πάρουν ανάσες.

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Ποντένσε και Μάνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. / The squad players selected ahead of the match against Apollon Smyrni FC. #olympiacos #slgr #OLYAPOL #squadlist pic.twitter.com/VGZMvLZ8qG