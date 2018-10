Η Μαρσέιγ νίκησε τον ΠΑΟΚ στη μάχη των... πετάλων (videos)

Τους καλύτερους οπαδούς της Ευρώπης αναζητά το Dugout και ξεκίνησε ένας διαδικτυακός διάλογος ανάμεσα στη Μαρσέιγ, τον ΠΑΟΚ και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες στο twitter.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Dugout κοινοποίησε ένα βίντεο με τους οπαδούς της Μαρσέιγ, ρωτώντας αν «μπορούν να βρεθούν καλύτεροι οπαδοί». Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε, κοινοποιώντας ένα βίντεο με την «καυτή» Τούμπα, τονίζοντας «ναι, μπορούμε, για δείτε».

Οι Γάλλοι ήταν αυτοί που είχαν τον τελευταίο λόγο, τονίζοντας «καλή η προσπάθεια σας Πόρτο, Ζενίτ, ΠΑΟΚ κ.α., αλλά το Dugout έχει διαλέξει ήδη τον νικητή».

Δείτε τη συνομιλία μέσω βίντεο στο twitter…

