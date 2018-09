Ολυμπιακός: Με Τουρέ και Σισέ η αποστολή του ντέρμπι

Ο Ιβοριανός που έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και κόντρα στο «δικέφαλο». Εκτός αποστολής έμεινε ο Μιράντα καθώς ο Πέδρο Μαρτίνς προτίμησε τον Σισέ που είχε καλή παρουσία με τους Βοιωτούς. Εκτός έμειναν οι Ανδρούτσος, Πάρντο και Ναουέλ, ενώ υπολογίζεται ο Τοροσίδης που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. ?⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #squadlist pic.twitter.com/B79sZdbgzZ