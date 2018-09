Επίσημο: Ξανά στον Ολυμπιακό ο Τουρέ (photos)

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάγια Τουρέ.

Ο Ιβοριανός παρακολούθησε το επιβλητικό 5-0 των συμπαικτών του και μάλιστα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να τους συγχαρεί και να γνωρίσει ξανά την αποθέωση.

Ο Γιάγια στα «ερυθρόλευκα»! / @YayaToure in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #YayaToure #YayaIsBack pic.twitter.com/35TXvFA1rQ