Σέλουκ για Τουρέ: «Σε ομάδα που έπαιξε με Μπέρνλι τον Αύγουστο»

Ο Ντιμίτρι Σέλουκ με αποκαλυπτικό τιτίβισμα βάζει στην πρίζα τους φίλους του Ολυμπιακού για την επιστροφή του Γιάγια Τουρέ.

Ο μάνατζερ του έμπειρου μέσου που πριν μερικά 24ωρα έριξε «βόμβα» για τον πελάτη του τονίζοντας πως είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο χωρίς να αναφέρει την ομάδα, σήμερα αποκάλυψε πως «Μια ομάδα που έπαιξε με την Μπέρνλι τον Αύγουστο».

Ο αγγλικός σύλλογος τον Αύγουστο έχει αντιμετωπίσει τον Αύγουστο τις Αμπερντίν, Μπουγιουκσεχίρ, Σαουθάμπτον, Γουότφορντ, Φούλαμ και τον Ολυμπιακό.

It's a football club that played against Burnley in August ? https://t.co/eDGeI0EvFf