Ολυμπιακός: Το ρεκόρ του Γκερέρο (photo)

Μετά τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και ο Γκερέρο έβαλε το όνομά του στη λίστα με το ιδανικότερο ξεκίνημα. Με τα τρία γκολ που πέτυχε στον Γ προκριματικό γύρο έγινε ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής που σημειώνει τόσα γκολ στα δύο πρώτα του Ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μάλιστα, τον συνεχάρη για την επίδοσή του. Να θυμίσουμε ότι χθες οι «ερυθρόλευκοι» μέσω των social media έδωσαν συγχαρητήρια στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος είχε πετύχει 4 γκολ.

Λάζαρος: Ο πρώτος Έλληνας παίκτης του Ολυμπιακού που σκοράρει τέσσερα γκολ στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά του ματς με την ερυθρόλευκη!#Lazaros is the first Greek #Olympiacos player who has scored four #goals in the first two consecutive European matches of the season!#statistics pic.twitter.com/lHBCCSPwwg