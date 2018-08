Ολυμπιακός: Δεν κρατιέται ο Αχμέντ Χασάν

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων» δεν έκρυψε τη χαρά του που υπέγραψε στον Ολυμπιακό με μήνυμα του στα social media.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που υπέγραψα σε ένα τόσο σπουδαίο κλαμπ. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν τα παιχνίδια και να δώσω τα πάντα στο γήπεδο», έγραψε χαρακτηριστικά.

So happy to sign for such a great club...Can’t wait to start the matches and give everything on the pitch @olympiacos_org pic.twitter.com/BPJexqlROm