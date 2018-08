Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Νάτχο (photo)

Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπίμπρας Νάτχο, αποκάλυψε το απόγευμα της Δευτέρας (6/8) ιστοσελίδα του Ισραήλ και λίγο αργότερα ήρθε και η ανακοίνωση από το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο. Οι Πειραιώτες έκαναν δικό τους τον Νάτχο, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του διεθνούς Ισραηλινού χαφ.

Ο Νάτχο αγωνίζονταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχοντας συνολικά 142 παιχνίδια και 28 τέρματα. Ο Ολυμπιακός έδωσε μάχη με το χρόνο για να προλάβει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μαζί του, μιας και πρόθεση του είναι να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή του λίστα και να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να αγωνιστεί στον επαναληπτικό με την Λουκέρνη.

Μπίμπαρς Νάτχο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @BibarsNatcho welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #BibarsNatcho #WelcomeBibars pic.twitter.com/7xFbfDYt0F