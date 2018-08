Ακπόμ: «Απόλαυσα την πρώτη μου προπόνηση με τον ΠΑΟΚ» (video)

Ο Τσούμπα Ακπόμ αποτελεί πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και χθες πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «Δικεφάλου». Ο 22χρονος Άγλλος φορ προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου και απόλαυσε το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Αυτό φάνηκε και στο μήνυμα που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

Enjoyed my first session with the team ??? @PAOK_FC pic.twitter.com/XU6RfPHQ5R