Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μεριά!

Και με τη... βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γιασίν Μεριά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν σήμερα (28/7) μέσω Twitter την απόκτηση του Τυνήσιου σέντερ μπακ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί ακόμη στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά και ως αμυντικός μέσος. «Γιασίν Μεριά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό» αναφέρει η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών για τον 25χρονο άσο, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Στην διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας του ο Μεριά έχει φορέσει τις φανέλες των Μετλαουί και Σφαξιέν, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ανδρών της Τυνησίας, την οποία ενίσχυσε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Μετράει 20 συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με το οποίο έχει πετύχει και ένα γκολ.

