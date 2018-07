Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε

Το τυπικό σκέλος της απόκτησης του Ντάνιελ Ποντένσε από τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε την Δευτέρα (9/7). Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με τον Πορτογάλο εξτρέμ από τα social media.

O 22χρονος μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Σπόρτινγκ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όπως αναμενόταν. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του, που φέρει την σφραγίδα του Πέδρο Μαρτίνς.

Όσο για το συμβόλαιο που υπέγραψε δεν υπάρχει ενημέρωση. Πληροφοριες αναφέρουν ότι συμφώνησε είτε για 3 ή για 5 χρόνια.

Ντανιέλ Ποντένσε καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Daniel Podence welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #DanielPodence #WelcomeDaniel pic.twitter.com/9uMUZabk72