Αυτή είναι η δεύτερη φανέλα του Ολυμπιακού (photo)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε τα αποκαλυπτήρια της δεύτερης φανέλας εν όψει της νέας σεζόν. Αυτή θα είναι λευκή με μια κόκκινη ρίγα και θα χρησιμοποιηθεί στο σημερινό φιλικό με την Μποτοσάνι στις 19:00.

Fly us “away”!!! New away kit for the 2018/19 season. Impressive red details and stripes on white canvas!#olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasFootball #HereToCreate #OlympiakeMaziSou @adidasfootball pic.twitter.com/J0wVWvzxtJ