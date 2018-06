«Χάθηκε» ο Πούκι για τον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε από την Νόριτς

Οριστικά χάθηκε ο Τεέμου Πούκι για τον ΠΑΟΚ. Ο Φινλανδός που απασχόλησε έντονα το δικέφαλο ανακοινώθηκε από την Νόριτς.

Μολονότι τα τελευταία 24ωρα υπήρξε αναθέρμανση του ενδιαφέροντος ανάμεσα στις δύο πλευρές, η αγγλική ομάδα τελικά έκανε την ανατροπή καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο φορ που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Introducing our third signing of the summer... ?



Finland striker Teemu Pukki is set to join City on a free transfer from July 1 ➡️ https://t.co/cg5HhKclKO#ncfc #WelcomeTeemu pic.twitter.com/PlfNsMQShc