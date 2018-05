Ομάδα της Super League ψάχνει παίκτες από αγγελία!

Η Κέρκυρα «ψάχνει» παίκτες που θα στελεχώσουν το ρόστερ της πρώτης ομάδας για τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι πως το σκηνικό αυτό το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα, μόνο που ήταν για ομάδες νέων ή τμήματα υποδομής. Η Κέρκυρα όμως που θα παίζει τη νέα σεζόν στη Football League επέλεξε αυτόν τον τρόπο, που είναι αλήθεια πως προκάλεσε εντύπωση για επίπεδο πρώτων ομάδων.

Η αγγελία πάντως όπως θα δείτε είναι γραμμένη τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

«Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανακοινώνει οτι το διάστημα 7 Μαίου – 14 Μαίου θα πραγματοποιήθουν δοκιμαστικές προπονήσεις ποδοσφαιριστών για την στελέχωση της πρώτης ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας στο email info@aokkerkyra.gr».

«KERKYRA FC is announcing that the registration is now open for the upcoming player trials. The trials will be held between May 7th and May 14th. Registration is required under the email info@aokkerkyra.gr».