Οπαδοί του ΠΑΟΚ στον Μαραθώνιο με δυναμική παρέμβαση

Στο σημείο τερματισμού του 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος», στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, πλησίον του Λευκού Πύργου, συγκεντρώθηκαν οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες εις βάρος της ομάδας τους.

Οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά ανήρτησαν πανό τα οποία αναγράφουν: «Grexit is the only solution», «Απόσχιση από το κράτος των Αθηνών» και «Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη».

