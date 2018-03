ΠΑΟΚ: Οι προτάσεις Σαββίδη για τους όρους Βασιλειάδη

Ο γιος του Ιβάν Σαββίδη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδωσε την απάντησή του στο κείμενο δεσμεύσεων συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Σαββίδης και οι θέσεις του εκφράζουν και την ΠΑΕ, θα πρέπει να γίνει άμεση εφαρμογή του VAR το οποίο ο πρόεδρος των «ασπρόμαυρων» ήταν έτοιμος να χρηματοδοτήσει, τον ορισμό ξένων διαιτητών, αλλά και την προσφυγή στο CAS.

Αναλυτικά, οι θέσεις του Γιώργου Σαββίδη:

«Αν νομίζετε κ. Υπουργέ ότι αυτοί οι όροι θα αποτελέσουν τον αρωγό για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος είστε γελασμένος.

1) Άμεση εφαρμογή του συστήματος VAR, το οποίο προτείναμε ως ΠΑΟΚ και προσωπικά ο πατέρας μου ο οποίος ήταν διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει κιόλας.

2) Ορισμός ξένων διαιτητών οι οποίοι δεν θα επηρεάζονται και δε θα τρομοκρατούνται απ’ την περιρρέουσα ατμόσφαιρα όπως για παράδειγμα η αλλαγή φύλλων αγώνων με συμπληρωματικές εκθέσεις μετά από 2-3 μέρες.

3) Άμεση εφαρμογή των κανονισμών για απογόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο σε όσους εκρεμμούν δικαστικές αποφάσεις.

4) Όσον αφορά τον 4ο όρο. Η λυση είναι ΜΙΑ... Ανώτατο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο CAS! Έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια.

5) Όσο για την βία στα γήπεδα, πρέπει να αναζητηθούν τα πραγματικά αίτια που προκαλούν τέτοιου είδους φαινόμενα για εκλείψει δια παντός.

"Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπέρ της Δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους και να μην είσαι υπέρ της Δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους"-Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Υ.Γ Όσον αφορά τα media σας γράφω...στα αγγλικά you won’t be able to close my mouth especially in a world with freedom of speech (δεν μπορείτε να μου κλείσετε το στόμα ειδικά σε έναν κόσμο με ελευθερία λόγου)».