«Σκληρή» απάντηση Σαββίδη σε Κυριάκο Μητσοτάκη

K. Mitsotaki einai polu eukolo alla synama ypokritiko kai aneythyno na epiriptete euthynes gia ta deina tou dusmoirou Ellinikou Podosfairou se enan anthrwpo o opoios exei ependysei ekatommyria eurw ston xwro tou athlitismou.Ston anthrwpo pou apo tn prwti stigmi epithymouse tn katharsi kai ekane toses kiniseis gia auto. Tn teleutaia 5etia exoun symvei shmeia kai terata st xwro tou Podosfairou alla ekei dn sas eida na ta antimetwpizete me to idio tharros kai sthenos..mhpws anastaltikos paragontas einai oi idaiteres kai syggenikes sxeseis p exete me megaloparagonta?Tha htan polu wraio st paramythi na ftaiei h Oikogeneia mou gia ola...kserw oti sas voleuei alla pistepste me o kosmos kai genika o kosmos ts V.Elladas exei katalavei t politika paixnidia paizontai. P.s Sas parakalw na mou episimanete tis opoies antidraseis-anakoinwseis sas sta peristatika pou apeikonizontai stn photo... P.s 2 Paratirw stn Ellada luthikan ola ta provlimata ws dia mageias...to monadiko provlima h oikogeneia mou! P.s 3 Akousa kati gia "mises"Sygnwmes...Ntropi sas na kapileueste kai AYTO! P.s 4 Eimaste Pontioi kai oxi ksenoi,Eimaste Ellines kai oxi filoksenoumenoi..auti einai h Ellada pou oramatizeste??

