Ολυμπιακός: Αυτούς «έκοψε» ο Γκαρθία εν όψει Πλατανιά

Μια ημέρα μετά τις δηλώσεις του με τις οποίες άφησε αιχμές για μερικούς παίκτες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να παίξουμε με περισσότερη προσωπικότητα, αυτό μας έλειψε στο ματς με τον Παναθηναϊκό, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Εκεί φαίνεται ποιοι παίκτες παίζουν με προσωπικότητα και ποιοι βάζουν τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα», ο Καταλανός «έκοψε» τους Ένχελς και Εχσάν Χατζισαφί που είχαν αγωνιστεί βασικοί με τον Παναθηναϊκό.

Συμπεριέλαβε όμως στην αποστολή τους Σεμπά, Ανδρούτσο και Χουτεσιώτη.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πλατανιά. / The players selected for the match against Platanias FC.#olympiacos #PLATOLY #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/xtEtXGfCBi