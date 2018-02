Ολυμπιακός: Έτσι πάει στην Τούμπα για το ντέρμπι!

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Όσκαρ Γκαρθία δεν έχει προβλήματα και μπορεί να υπολογίζει στις καλύτερες δυνατές επιλογές για την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής (25/2).

Ο Καταλανός τεχνικός αναμένεται να παρουσιάσει ενδεκάδα με τριάδα χαφ στον άξονα και συγκεκριμένα τους Αλεξί Ρομαό, Παναγιώτη Ταχτσίδη ως «κόφτες» και τον Βάντις Οτζίτζα Οφόε σε ρόλο οργανωτή αντί του Κώστα Φορτούνη.

Τα δύο διλήμματα του Γκαρθία είναι για τα άκρα. Το πρώτο για το αριστερό της άμυνας και το δεύτερο για το δεξί της επίθεσης. Στην πρώτη περίπτωση, οι Λεονάρντο Κούτρης και Εσάν Χατζισαφί μάχονται με τις ίδιες πιθανότητες.

Δείτε την αποστολή:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The players selected for the match against PAOK FC.#olympiacos #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/pOw56dYzW6