Το πανό-μήνυμα στο ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός για τη Μακεδονία (photo)

Στην κατάμεστη Τούμπα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είχε μόνο το μυαλό του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Πήρε θέση και για το ζήτημα το οποίο «καίει» τις τελευταίες ώρες την Ελλάδα και αφορά στην ονομασία των Σκοπίων.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ λοιπόν με πανό που «σήκωσαν» έστειλαν το δικό τους μήνυμα καθώς αυτό έγραφε στα αγγλικά: «Macedonia is one and only and it' s here» (σ.σ. Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ).

Δείτε το: