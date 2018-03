ΠΑΟΚ: Και το όνομα αυτού, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς

Έπειτα από μακρά αναζήτηση οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ κατέληξαν στον τεχνικό που θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας τη νέα σεζόν. Οι «ασπρόμαυροι» φέρονται να έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον 43χρονο προπονητή που έχει μεγάλη θητεία σε ομάδες της Κίνας και στην Παρτιζάν.

Ο Στανόγεβιτς θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και έπειτα θα ανακοινωθεί. Αναμένεται να σηκώσει αμέσως τα μανίκια και να πιάσει δουλειά, αφού ήδη έχουν περάσει οι μέρες και σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο.

Το who is who του Στανόγεβιτς

Περιορισμένη ποδοσφαιρική καριέρα αλλά ευρύτερη προπονητική έκανε στην ως τώρα πορεία του στα γήπεδα ο νέος τεχνικός που σύντομα θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, Αλεκσάνταρ Στανόγεβιτς.

Ως ποδοσφαιριστής ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Παρτιζάν και αγωνίστηκε αρχικά στην Μαγιόρκα με σύντομο πέρασμα 5 μόλις αγώνων την σεζόν 95-96 σε ηλικία 22 ετών, συνέχισε στην Μπέογκραντ που έκανε και τις περισσότερες εμφανίσεις του σαν ποδοσφαιριστής (40 με δυο γκολ) επέστρεψε στην Παρτιζάν για άλλες 38 συμμετοχές στο σέρβικο πρωτάθλημα και έκλεισε την καριέρα του στην Ουγγρική Βιντεότον με 14 συμμετοχές. Επαιξε και με την U-16 της Γιουγκοσλαβίας.