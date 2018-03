Μια ακόμη πρόκληση ολοκληρώθηκε για μένα! Ευχαριστώ την οικογένεια του @atromitosathinonfc και τους συμπαίκτες μου για το σεβασμό κ την αγάπη τους!

A post shared by Giannis Maniatis (@gmaniatis02) on May 12, 2017 at 7:03am PDT