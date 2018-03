Έτσι θα καλύψει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός!

Τα κανάλια Novasports, τα κορυφαία αθλητικά κανάλια της χώρας, ετοιμάζουν ακόμη μία μεγάλη παραγωγή για να καλύψουν την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19:30 ένα κλασικό ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (https://youtu.be/yt7RH39Xzjo)! Για την παραγωγή του μεγάλου αγώνα θα εργαστούν περισσότεροι από 50 τεχνικοί και δημοσιογράφοι, ενώ η κάλυψη θα γίνει συνολικά με 20 κάμερες.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ακόμη ντέρμπι στη Super League με τη χρήση της Sky κάμερας, που κινείται πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας μοναδικά πλάνα στους τηλεθεατές. Εκτός από την Sky κάμερα, θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων 1 ultra high speed, 3 super slow motion , μία ασύρματη steady cam, ώστε οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova να νιώθουν σαν να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο!

Οι λάτρεις της «στρογγυλής θεάς», θα μπουν στο κλίμα της αναμέτρησης από την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 15:45 με την ειδική εκπομπή «Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Live» που θα προβληθεί στο Novasports1HD, στο WebTV και τα Social Media του Novasports.gr (/WebTV, /Facebook & /Youtube) και θα παρουσιάσουν οι Γιώργος Λιώρης και Άγγελος Στυλιάδης. Κατά της διάρκεια της εκπομπής, θα υπάρξουν ζωντανές συνδέσεις με τις εγκαταστάσεις των δύο ομάδων, στο Κορωπί και στου Ρέντη αντίστοιχα, από όπου θα προβληθούν αποκλειστικές συνεντεύξεις, των προπονητών, Μαρίνου Ουζουνίδη και Βασίλη Βούζα, καθώς και ποδοσφαιριστών. Παράλληλα θα υπάρξει πλούσιο ρεπορτάζ και όλα τα τελευταία νέα των «αιωνίων» αντιπάλων.

Το κυρίως πιάτο θα σερβιριστεί την Κυριακή 19 Μαρτίου από τις 16:00 στο Novasports1HD με την εκπομπή «Παίζουμε Ελλάδα» και οικοδεσπότες τους Λίλα Κουντουριώτη, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιαννίκο Δούσκα, με τις αφίξεις των δύο αποστολών και όλα τα τελευταία νέα των ομάδων και εκλεκτούς καλεσμένους.

Στις 19:30 θα ξεκινήσει στο Novasports1HD η ζωντανή, αποκλειστική και σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Στην περιγραφή θα είναι οι Ισίδωρος Πρίντεζης και Γρηγόρης Παπαβασιλείου και στο ρεπορτάζ οι Νίκος Τζουάννης, Νίκος Γαβαλάς, και ρεπορτάζ των Νίκου Τζουάννη, Γιώργου Αργυρόγλου, Αποστόλη Λάμπου και Γιώργου Βασιλείου Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το «τρίτο ημίχρονο» με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο αγώνας θα προβληθεί και από την πρωτοποριακή υπηρεσία NovaGO, ενώ θα μεταδοθεί και σε μαγνητοσκόπηση το ίδιο βράδυ στις 24:00 από τo Novasports2HD. Επίσης, θα μεταδοθεί και ηχητικά από το Novasports.gr. Όσοι φίλοι του ποδοσφαίρου, επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια του αγώνα, μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους στα social media, χρησιμοποιώντας το hashtag της αναμέτρησης #PAOOLY.

Παράλληλα, η υπηρεσία Novasportslivestats θα είναι διαθέσιμη και αυτή την Κυριακή με το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός εμπλουτίζοντας την εμπειρία θέασης στους μεγάλους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία μία ώρα πριν το σφύριγμα της έναρξης να έχουν αποκλειστική εικόνα μέσα από το γήπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν στατιστικά στοιχεία, γραφήματα, συγκριτικές κάρτες, που θα διανθίζονται με ιστορικά δεδομένα και να ενημερώνονται με πληροφορίες που θα ανανεώνονται σε real time. Και φυσικά η υπηρεσία Novasportslivestats, που θα είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας στη θέση 300 και μέσω της υπηρεσίας NovaGO, θα είναι εφαρμοστεί και στα επόμενα ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Η 25η αγωνιστική της Super League στη Nova

Εκτός από το μεγάλο ντέρμπι, οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, το τριήμερο Σάββατο 18 Μαρτίου – Δευτέρα 20 Μαρτίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά και σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας, τους αγώνες, Βέροια – ΑΟΚ, ΑΕΛ – Παναιτωλικός, Ατρόμητος – ΑΕΚ, ΠΑΟΚ – Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα, Ξάνθη – Λεβαδειακός και Πλατανιάς - Ηρακλής για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League (https://youtu.be/6KPzgNR2uAI). Όλες οι αναμετρήσεις, θα προβληθούν και από την πρωτοποριακή υπηρεσία NovaGO.

Σάββατο 18 Μαρτίου

• 15:00 Βέροια - ΑΟΚ (#VERAOK), Novasports3HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελλάκη και ρεπορτάζ του Βαγγέλη Πήχα

• 17:15 ΑΕΛ - Παναιτωλικός (#AELPAN), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

• 19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ (#ATRAEK), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου και του Μανώλη Βογιατζάκη

• 21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports2HD με τους Ηλία Βλάχο και Αντώνη Καρπετόπουλο

Κυριακή 19 Μαρτίου

• 15:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος (#PAOKPGSS), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου και του Ευγένιου Δαδαλιάρα

• 16:00 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Γιαννίκο Δούσκα και Λίλα Κουντουριώτη

• 17:15 Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα (#ASTPAS), Novasports2HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Γιώργου Μαρκόπουλου

• 17:15 Ξάνθη - Λεβαδειακός (#AOXLEV), Novasports4HD και από το Web TV του Novasports.gr (www.Novasports.gr/WebTV, διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet/Nova) σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

• 19:30 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (#PAOLY), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Νίκου Τζουάννη, Γιώργου Αργυρόγλου, Αποστόλη Λάμπου και Γιώργου Βασιλείου

• 21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιαννίκο Δούσκα

• 22:00 Best of Super League, Novasports24HD με όλα τα στιγμιότυπα από τη 25η αγωνιστική

Δευτέρα 20 Μαρτίου

• 19:00 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με το Γιάννη Καραλή

• 19:30 Πλατανιάς - Ηρακλής (#PLATIRA), Novasports1HD και ηχητικά από το Novasports.gr σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

• 21:30 Παίζουμε Ελλάδα, Novasports1HD με το Γιάννη Καραλή

Η Super League στο Novasports Online

Επίσης, οι Έλληνες που μένουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να χάσουν στιγμή από τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, μπορούν να επισκεφθούν την καινοτόμα Pay Per View Υπηρεσία Novasports Online, http://bit.ly/Online_Novasports και να παρακολουθήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω Laptop ή Desktop τους αγώνες της Super League Live αλλά και On Demand σε υψηλή ποιότητα και χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίου.

