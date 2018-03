Ολυμπιακός: Συμφωνία με Λεάλι!

Ο Νικόλα Λεάλι έφτασε την Τετάρτη (6/7) στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μία μέρα αργότερα, ανακοινώθηκε η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Γιουβέντους και την Παρασκευή (8/7) θα ακολουθήσουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο ομάδες. Μάλιστα, αύριο ο Ιταλός θα αναχωρήσει για το Βέλγιο για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για την συμφωνία απόκτησης του Ιταλού τερματοφύλακα, Νικόλα Λεάλι. Αύριο, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στο Βέλγιο για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και να αρχίσει προετοιμασία μαζί της. Αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο ομάδες».

Το who is who του Νικόλα Λεάλι

Ο Νικόλα Λεάλι (1.93μ.) γεννήθηκε στις 17/2/1993 στην μικρή ιταλική πόλη, Καστιλιόνε ντελε Στιβιέρε, που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας. Αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο το 2009 στην Ακαδημία της Μπρέσια.

Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων σ' αυτό το πρώτο του ποδοσφαιρικό «σχολείο» ο Λεάλι κατάφερε να συλλέξει πολύτιμες εμπειρίες. Αγωνίστηκε στο εν λόγω διάστημα και σε αρκετά ματς στην Serie B και στο ιταλικό Κύπελλο αλλά και σ' ένα ματς στην Serie A στην οποία έκανε ντεμπούτο στις 15 Μαΐου του 2011 σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Το ταλέντο του δεν πέρασε απαρατήρητο από την Γιουβέντους η οποία το καλοκαίρι του 2012 τον έκανε δικό της. Ακολούθησαν δανεισμοί του Νικόλα στην Βίρτους Λανσιάνο (2012/13, Serie B, 37 συμ.), την Σπέτσια (2013/14, Serie B, 42 συμ.), την Τσεζένα (2014/15, Serie A, 29 συμ.) και την Φροζινόνε (2015/16, Serie A, 34 συμ.) μέσω των οποίων απέκτησε ακόμη περισσότερες εμπειρίες και στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο της Ιταλίας.

Σε όλη αυτή την διαδρομή ο Λεάλι έχει τιμήσει και το εθνόσημο της χώρας του αγωνιζόμενος με όλες τις μικρές Εθνικές της Ιταλίας (U-17, U-18, U-19, U-20 και U-21) και πλέον ονειρεύεται να κληθεί και στην «μεγάλη» της γειτονικής χώρας.