Ευχαρίστησε ΑΕΚ ο Άρθο! (photo)

«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για την ΑΕΚ αλλά και για τους υπέροχους οπαδούς της για όλα όσα έζησα αυτόν τον χρόνο. Θέλω να γνωρίζουν ότι προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις καλές και τις κακές στιγμές που περάσαμε μαζί, αλλά και το βράδυ της κατάκτησης του κυπέλλου. Είναι τιμή για εμένα που φόρεσα τη φανέλα αυτής της ομάδας, η οποία θα αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι στην καριέρα μου. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω το club για τον άψογο τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισε, τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου. Ευγνώμων για πάντα»

A photo posted by @carzo4 on Jul 6, 2016 at 3:01am PDT