FIFPro: Καλεί τους παίκτες να μην υπογράφουν σε ομάδες της Super League 2!

Μια προειδοποίηση, όχι και τόσο κολακευτική για την Super League 2, έκανε η FIFPro.

Ειδικότερα κάλεσε ουσιαστικά τους παίκτες να μην υπογράφουν σε ομάδες της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότερες ΠΑΕ αντιμετωπίζουν οικονομικά θέματα.

Στην ίδια κατηγορία και πρωταθλήματα χωρών όπως η Αλγερία, η Κίνα, η Λιβύη, η Ρουμανία, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία.

«Στο δεύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδας, οι σύλλογοι βάζουν λουκέτο (είτε διάλυση είτε υποβιβασμός στη Γ' Εθνική), συχνά χωρίς να πληρώσουν τα χρέη τους. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παικτών που επιδιώκουν να λάβουν μέρος από τους απλήρωτους μισθούς τους από το Ταμείο Προστασίας Παικτών της FIFA», αναφέρει η FIFPro.

? Transfer window warning ?



Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in:



?? Algeria

?? China

?? Greece (Super League 2)

?? Libya

?? Romania

?? Saudi Arabia

?? Turkey