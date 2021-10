Μπέιλι: «Η Παναχαϊκή παίζει για την τιμή της φανέλας»

Onsports Team

Η πρόκριση της Παναχαϊκής στην 5η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά τη νίκη επί του Αιγάλεω, προκάλεσε ενθουσιασμό και στους διοικούντες.

Ο επικεφαλής του επενδυτικού γκρουπ της Παναχαϊκής από την Αμερική Άστον Μπέιλι προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«On we go! The incredible effort of the players and the support of our fans have inspired our team into another victory! We are thrilled with the level of play and cannot wait to see what our team can do. Panachaiki FC plays for the pride of wearing the jersey. We play for Patras and it's incredible fans!».

«Πάμε! Το απίστευτο επίτευγμα των παικτών και η υποστήριξη των οπαδών μας ενέπνευσε την ομάδα μας σε μια ακόμα νίκη. Είμαστε ενθουσιασμένοι με το επίπεδο του παιχνιδιού και ανυπομονούμε να δούμε τι είναι ικανή η ομάδα μας να κάνει. Η Παναχαϊκή παίζει για την τιμή της φανέλας. Παίζουμε για την Πάτρα και για τους υπέροχους οπαδούς μας!».