ΑΕΛ: Απάντησε σε Κούγια ο Ουάρντα

Onsports Team

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ δημοσιοποιεί την απάντηση του Amr Warda προς τον κ. Αλέξη Κούγια και θέλουμε όλη η οικογένεια της ΑΕΛ να του δηλώσουμε, ότι τον αγαπάμε, δεν πιστεύουμε ούτε λέξη από όσα υπονοούμενα δημοσιοποιούνται εις βάρος του και είμαστε έτοιμοι όλη η οικογένεια της ΑΕΛ να του συμπαρασταθούμε σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει, γιατί ένα χρόνο στην ΑΕΛ υπήρξε υπόδειγμα αθλητού και ανθρώπου και μας απογείωσε ποδοσφαιρικά.

Thank you for all beautiful words.

Habibi !!!

Love you and always respect you.