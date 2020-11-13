Δόξα Δράμας: Αυτοί είναι οι μέτοχοι της ΠΑΕ!
Η Δόξα Δράμας απαντά στην ΕΕΑ για μη παραχώρηση πιστοποιητικού συμμετοχής με το μετοχολόγιό της.
Με νέα της ανακοίνωση η Δόξα Δράμας συνεχίζει να… αποδεικνύει τη νομιμότητά της, παρά το γεγονός ότι η ΕΕΑ δεν την χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε το μετοχολόγιο της ΠΑΕ!
Αναλυτικά:
«Δυστυχώς για όσους αμφισβητούν την νομιμότητα εμείς θα συνεχίσουμε να απαντούμε με στοιχεία!
Όπως τους παρακάτω πραγματικούς μετόχους της ΠΑΕ Δόξα Δράμας που κατέχουν το 100% των μετοχών, χωρίς σενάρια επιστημονικής φαντασίας και εξυπηρετήσεις συμφερόντων!
Πάντα μακριά από θεωρίες συνομωσίας και συνειρμούς καφενειακού επιπέδου.
|ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΑΣ
|2
|ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΑΛΕΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
|3
|ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
|4
|ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
|5
|ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
|6
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|7
|ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|8
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
|9
|ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
|10
|ΒΟΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΤΑΝΗΣ
|11
|ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
|12
|ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
|13
|ΔΑΝΤΖΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΝΤΖΕΡΑΣ
|14
|ΔΕΒΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΒΡΙΚΗΣ
|15
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
|16
|ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗΣ
|17
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|18
|ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
|19
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|20
|ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|21
|ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
|22
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
|23
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
|24
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
|25
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|26
|ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
|27
|ΚΡΑΛΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ
|28
|ΚΥΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
|29
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|ΗΡΑΚΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|30
|ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
|31
|ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΔΑΚΗΣ
|32
|ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|33
|ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ
|ΒΥΡΩΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|34
|ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
|35
|ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ
|36
|ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
|37
|ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
|38
|ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|39
|ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
|40
|ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
|41
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
|42
|ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΤΣΙΑΔΗΣ
|43
|ΜΟΧΩΡΙΔΟΥ ΑΝΘΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΧΟΥΡΙΔΗΣ
|44
|ΜΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΥΡΟΣ
|45
|ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ
|46
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
|47
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΣΑΒΒΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|48
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|49
|ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
|50
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
|51
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
|52
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
|53
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|54
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|55
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΣΑΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|56
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|57
|ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
|58
|ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ
|59
|ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ
|60
|ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|61
|ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ
|62
|ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ
|63
|ΠΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΟΣ
|64
|ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
|65
|ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
|66
|ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ
|67
|ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΣΙΑΝΛΗΣ
|68
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|69
|ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ
|70
|ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΡΑΚΗΣ
|71
|ΠΙΝΟΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΟΤΣΗΣ
|72
|ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ
|73
|ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ
|74
|ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|75
|ΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΟΓΛΟΥ
|76
|ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
|77
|ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ
|78
|ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
|79
|ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΑΒΡΑΑΜ ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ
|80
|ΣΑΡΑΚΗΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΗΝΙΩΤΗΣ
|81
|ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
|82
|ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΠΟΣ
|83
|ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΑΜΠΟΣ
|84
|ΣΙΜΠΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΠΛΙΩΤΗΣ
|85
|ΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
|86
|ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
|87
|ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΟΥΚΑΣ/ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
|88
|ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ
|89
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
|90
|ΤΑΝΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|91
|ΤΖΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΟΣ
|92
|ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ
|93
|ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
|94
|ΤΣΟΡΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΕΚΗΣ
|95
|ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ
|96
|ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
|97
|ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|98
|ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|99
|ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ
|100
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|101
|ΧΛΙΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΟΥΝΑΚΗΣ
Υ.Γ. Μπορούν άραγε σε ένα κράτος δικαίου να μας εξηγήσουν γιατί δεν μας δίνουν το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα;».