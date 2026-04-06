Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κατάσταση υγείας Λουτσέσκου: Εξετάζουν τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 19:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάσταση υγείας Λουτσέσκου: Εξετάζουν τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Τι αναφέρει το ανακοινωθέν του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τι ζήτησε η οικογένειά του.

Ιατρικό συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, για να καθοριστεί ο τρόπος που θα χειριστούν την κρίσιμη κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Αυτό αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν που έγινε γνωστό από τη Ρουμανία.

Στη σύσκεψη ήταν και η οικογένεια του 80χρονου προπονητή, προφανώς και ο Ράζβαν Λουτσέσκου που έχει ταξιδέψει από το βράδυ της Κυριακής στη χώρα του. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό η οικογένεια ζήτησε να ασχοληθεί με τον ασθενή ένας διάσημος Ρουμάνος καρδιολόγος που εργάζεται στη Γαλλία. Κάτι που έγινε.

Πλέον, την Μεγάλη Τρίτη θα ληφθεί απόφαση για την πιθανότητα τοποθέτησης συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία τύπου».

 



Ροή ειδήσεων

ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved